Haydar Dümen’in eşi de dolandırılmış

İSTANBUL ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları gerekçesiyle yakalanan şüphelilerin, 2022 yılında hayatını kaybeden psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'i de dolandırdığı ortaya çıktı. Gülten Dümen'in, acil paraya ihtiyacı olduğunu için tefecilerin ağına düştüğü kaydedildi. Buluşma yerinde kolundaki marka bir saat ile 10 bin dolar parasının gasp edildiğini iddia eden Dümen dolandırıldığını ifade ederek şikâyetçi oldu.