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Haberler Yaşam İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI...

İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI...

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. MEB il içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. MEBBİS üzerinden il içi yer değiştirme sonuçları erişime açılacak. Peki MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS sonuç sorgulama ekranı...

GÖZDE AYVAZ
İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI...

Milli Eğitim Bakanlığı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı...

İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi atamaları 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak. MEB öğretmen il içi ve iller arası atama sonuçları MEBBİS üzerinden öğrenilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI...

ATAMALAR NASIL OLACAK?
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri de 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla olacak.

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