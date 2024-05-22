Osman Bey, Bizans’a savaş açıyor! Kuruluş Osman’dan nefes kesen yeni bölüm

OSMAN BEY'İN TİCARET HAMLESİ!

Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Uç Pazar'a da el koymuştur. Yakup Bey, Osman Bey'in bu hamlesine karşılık ne yapacaktır?

KONSTANTİN PALEALAGOS KİMDİR?

Ulcay, Konur ve Boran obadan kaçmıştır. Yollarını Konstantin Palealagos'un adamları keser. Ulcay'ın dostum dediği Konstantin Palealagos kimdir?