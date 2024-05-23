3 çocuk annesi Sema anneler gününde öldürülmüştü! Şüphelisi Meriç Nehri’nde kaçarken yakalandı

Olay Fatih Mahallesi'nde 12 Mayıs Pazar günü anneler gününde akşam saat 19:00 sıralarında meydana geldi. 3 çocukları bulunan Sema Dilekçi (44) ve Murat Dilekçi (45), Ünverdi Caddesi üzerinde giyim mağazası işletiyordu. Akşam saatlerinde Dilekçi çifti alışveriş için komşu esnafa gitti. İddiaya göre, bu esnada oğullarının husumetlisi bir süredir Dilekçi çiftini gözetliyordu. Sema Dilekçi ve Murat Dilekçi çifti kasada duran komşularıyla sohbet ettiği sırada yürüyerek gelen siyah montlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe tetiğe basan saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Dilekçi çifti ağır yaralandı.

3 ÇOCUK ANNESİ KADIN ANNELER GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilekçi çifti ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamerasını izleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Sema Dilekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Murat Dilekçi'nin ise tedavisi devam ediyor.

"KOCASININ ÖNÜNE ATLAMIŞ"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Sema Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen, "Dükkanda beraberler, kocasına ateş ettikleri zaman kendisini onun üzerine atıyor. Kadını da vuruyorlar. Kadın vefat ediyor, Murat Dilekçi de hastanede yoğun bakımda. Tek bildiğim gençler arasındaki bir olay. Annesi babası vuruluyor. Gençler arasında ne oldu bilmiyorum. Ya uyuşturucudur ya içkidir ya kumardır. Bunu inkar etmeye gerek yok. Daha önce kavga etmişler. Anne ve babasından intikam almışlar. Başka herhangi bir nedeni yok. Bilgimiz olsaydı büyükleri olarak araya girer hallederdik. Kocası ölmesin diye üstüne atlayınca sırtından vurmuşlar. Kendisine 1 kocasına 5 tane kurşun isabet ediyor. Anneler gününde..." dedi.

ÇOCUKLARIN SIKINTILARI VAR DEMİŞ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çiftin komşuları ve yakınlarıyla görüşen ekipler bazı bilgilere ulaştı. Bir komşu Murat Dilekçi'nin birkaç gündür iş yerini açmadığını bu sebeple telefonla arayıp sorduğunda çocukların sıkıntıları varmış birileriyle ellerinde silahla evin etrafında geziyorlar dediğini aktardı. Bunun üzerine ekipler çiftin oğullarıyla daha önceden husumet olan şahısların olduğunu belirledi.

KİMLİKLERİ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları saha ve teknik takibin ardından önce silahı kullanan şahsı ardından da ona yardım eden şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen yaşı küçük Mehmet B. İle Emrah B.'nin peşine düşüldü.

MERİÇ NEHRİNİN ORTASINDA YAKALANDILAR

Cinayet Büro şüphelilerin Edirne yönüne gittiğini tespit etti. Sınır devriyelerine de haber verildi. Önceki gün iki şüpheli Meriç nehrinden kaçak yollarla karşıya geçmek isterken askerler tarafından fark edildi. Ateş açılınca iki şüpheli nehrin ortasından geri döndü. Şüphelilerin Emrah B. ve Mehmet B. Oldukları tespit edilince gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi