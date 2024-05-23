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Haberler Yaşam MEB İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

MEB İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları MEBBİS üzerinden açıklandı. MEB il içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. İşte 2024 MEBBİS sonuç sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ
MEB İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Milli Eğitim Bakanlığı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS üzerinden sonuçları açıkladı. İşte, 2024 öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı...

MEB İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi atamaları 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak. MEB öğretmen il içi ve iller arası atama sonuçları MEBBİS üzerinden öğrenilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB İL İÇİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

ATAMALAR NASIL OLACAK?
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri de 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla olacak.

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