ÖSYM EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | sonuc.osym.gov.tr

Son dakika haberleri... ÖSYM tarafından 28 Nisan'da düzenlenen EKPSS sınavına katılanlar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. EKPSS açıklandı mı? EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS bugün açıklanır mı? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı...
2024 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre sonuçlar, EKPSS 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 06-21 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirecek. Kura çekilişi ise haziran ayında tamamlanacak.
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Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.