Yağışlar yüzde 50'den fazla azaldı! Meteoroloji'den olağanüstü kuraklık alarmı | Ege de listede

Küresel ısınma, kirlilik gibi etkenlerle sulak alanların her yıl daha da hızlı su kaybına uğraması, yoğun buharlaşma, yağışların azalması, sıcaklıkların artması gibi olumsuzluklar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili oluyor. Ocak ayından itibaren uzun yıllar ortalamasına göre, daha sıcak geçen 2024 yılında Nisan ayı son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti, yağışlarda yüzde 50'ye varan düşüş gerçekleşti.

OLAĞANÜSTÜ VE ŞİDDETLİ KURAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Nisan ayı meteorolojik kuraklık durumuna ilişkin haritaları, birçok bölgede olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşandığı gösterdi. Normalin Yüzdesi İndeksi (PNI) haritasına göre Trakya, Çanakkale, Muğla, Mersin'in bazı bölgeleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hakkari ve Van çevreleri haricindeki tüm Türkiye'de 'şiddetli kuraklık (acil durum)' ibaresine yer veriliyor. Türkiye'nin neredeyse yüzde 70'lik kısmının şiddetli kuraklık yaşadığını gösteren bu haritaya göre, geri kalan bölgelerin de yine önemli bölümü orta şiddete ve hafif kurak tehlikesi altında görülüyor.

Standart Yağış İndeksi (SPI) haritasına göre de Orta Karadeniz, Muğla'nın doğusundan Antalya'nın batısına olan bölge, Uşak-Kütahya'nın bir kısmı, Bolu ve Kırşehir'de bazı bölgeler 'olağanüstü kurak' olarak gösterildi. Aynı bölgelerin daha geniş çevrelerine bakıldığında da yine Türkiye'nin büyük kısmının 'çok şiddetli kurak', 'şiddetli kurak', 'orta kurak' tehlikesi yaşadığı görülüyor.