Beştepe’de Ege Mutfağı rüzgarı

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" programına gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, etkinlikle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türk Mutfağı Haftas boyunca yurt dışındaki temsilciliklerimizde, Ege mutfağı temasıyla düzenlenecek etkinlikler vesilesiyle şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

HER SOFRADA BİR KÜLTÜR

BÜYÜKELÇİLER ve eşleri ile Türk Mutfağı'ndan temsilcilerle buluştuklarını belirten Erdoğan, Anadolu mutfağının, her lokmada bir tarih, her sofrada bir kültür yaşatan bir miras, bir yaşam biçimi olduğuna dikkati çekti. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Olgunlaşma Enstitülerimizin katkılarıyla hazırlanan her bir bölgemize ait Türk mutfak ve sofra kültürünü yansıtan sergimizi ziyaret ettik. Türk kültürünün parıldayan cevheri olan mutfağımızı tanıtmak ve değerlerini muhafaza etmek için emek veren herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."