MEB LGS giriş yerlerini açıkladı! LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı. Peki LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte, LGS sınav giriş belgesi e-Okul sorgulama ekranı…
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
E-OKUL LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
LGS sınav yerleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden adaylar T.C. kimlik numarası ve e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapılabilecek.
Bu ekran üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretim kurumlarına kayıtlı, velisi olunan öğrencilerin e-Okul sistemine ait detaylı bilgilere ulaşılabilir.
e-Devlet ile sisteme giriş yapıldıktan sonra sağ üst kısmında bulunan arama çubuğuna " "MEB Sınav Yeri Sorgulama" yazarak adaylar sınav giriş belgesi sorgulanabilir.
SINAV GÜNÜ ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLACAK
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul
müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır
2024 LGS SINAV TARİHLERİ
Merkezî Sınav; 02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
SONUÇLAR 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.