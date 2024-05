Yapay zekanın Türkiye’ye büyüme ve verimlilik etkisi

Yapay zeka teknolojisi her sektörde, her kuruma verimlilik, rekabetçi avantaj ve büyümeye katkı sağlayacağı raporlarla ortaya konuyor. Google, yapay zekanın Türkiye'deki ekonomik potansiyelini analiz etmek için Implement Consulting Group ile çalışarak "Yapay Zekanın Türkiye'deki Ekonomik Potansiyeli" raporunu kamuoyuna sundu. Rapora göre Türkiye'de üretken yapay zeka kullanımının geniş bir uygulama alanı bulması halinde, yaklaşık on yıl içinde GSYİH'de yıllık ilave yüzde 5 artış potansiyeline ulaşacağı tahmin ediliyor.

YÜZDE 5,5'LİK KESİM KULLANIYOR

Son gelişmeler, yapay zeka modellerinin yeteneklerini ve kullanılabilirliğini artırdı ve bireysel kullanım için benimsenmesini hızlandırdı. 2023 yılında dünyada işlerinde üretken yapay zeka kullanan çalışanların oranı yüzde 28 olarak belirlendi. 2023 yılında yapay zeka çözümleri kullanan Türkiye'deki girişimlerin oranı ise yüzde 5,5. Buradan da anlaşılacağı üzere oldukça erken bir aşamada olan üretken yapay zeka teknolojisi, henüz herhangi bir şirket veya kurum düzeyinde yaygın olarak kullanıma geçirilmiş değil. Ancak üretken yapay zekanın en gelişmiş ülkelerde ekonomiye olan katkısı, on yıl kadar kısa bir süre içerisinde zirveye ulaşabilir.

YÜZDE 3 ÜRETKENLİK ARTACAK

Akademik çalışmalar, yapay zekanın şirket düzeyinde kullanılmaya başlamasının ardından işgücünün genellikle yıllık yüzde 2-3 puan daha üretken hale geldiğini gösteriyor. Google'ın talebiyle Implement Consulting Group tarafından yürütülen araştırma, yapay zekanın Türkiye ekonomisi, istihdamı ve toplumsal sorunlarına yönelik potansiyel etkisini analiz etmek üzere gerçekleştirildi. Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, raporla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Kamuoyu ile paylaştığımız bu rapor da yapay zekanın ülkemizdeki potansiyeline ve geleceğine ışık tutmayı hedefliyor. Raporun sonuçlarına göre Türkiye'de üretken yapay zeka kullanımının geniş bir uygulama alanı bulması halinde, yaklaşık on yıl içinde GSYİH'de yıllık ilave yüzde 5 artış potansiyeline ulaşacağı tahmin ediliyor. Yine raporun sonuçlarına göre yapay zekanın uygulamaya konulmasında yaşanacak 5 yıllık bir gecikme bu potansiyeli yüzde 1 seviyelerine düşürebilir. Üretken yapay zeka sayesinde çalışanların çoğunluğunun -ki rapora göre bu oran yüzde 55- kapasitelerini, niteliklerini ve verimliliklerini artırarak üretkenlik artışı sağlayacağı öngörülüyor. Üretken yapay zekanın Türkiye'deki bu potansiyelinin yanı sıra Türkiye, tamamlayıcı inovasyonlar, yatırımlar ve yapay zeka ile ilgili becerilerde küresel oyuncuların gerisinde yer alıyor. Buradaki eksiklerin kapanabilmesi için Türkiye'nin beceri geliştirme, AR-GE faaliyetleri ve ticarileşme konusunda atılım yapması gerekiyor."

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu

TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKA YOL HARİTASI

TÜRKİYE, yapay zeka alanındaki yatırım ve çalışmalarıyla dünya lideri olan ülkelerle aynı çizgide hedefler belirlenmesine imkan veren bir ölçeğe sahip. Raporun sonuçlarına göre Türkiye, operasyonel ortam karşılaştırma grubu içinde ikinci, global olarak ise yedinci sırada yer alıyor. Ancak Türkiye, tamamlayıcı inovasyonlar, yatırımlar ve yapay zeka ile ilgili becerilerde küresel oyuncuların gerisinde yer alıyor. Bu alanda, özellikle yapay zeka kapasitesi açısından ölçek avantajı nedeniyle ABD küresel olarak en önde gelen ülke konumunda.