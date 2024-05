Esma’nın yüzü sonunda güldü

'Otoimmün hepatit' hastalığı yüzünden karaciğeri iflas eden, 16 yaşında ablası Şeyma Karaman'dan aldığı karaciğer ile hayatına devam eden Esma Eskiler Şanverdi'nin hastalığı, 5 yıl önce yeniden nüksetti. Kadavradan bağış bekleyen Şanverdi'nin yüzü, çeşitli nedenlerden dolayı uygun olmayan 11 gönüllü canlı vericinin ardından 12'nci adayda güldü. Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi olan Şanverdi'ye teyzesinin kızı Saliha Özkan (30) donör oldu. 14 Kasım 2023'te nakil olan Şanverdi'nin ameliyatı Acıbadem Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat tarafından gerçekleştirildi. Şanverdi, ameliyatın ardından 3'üncü kez yeniden hayata başladı.

Organ bağışının önemli olduğunun altını çizen Şanverdi, eşi ve kendisinin de bağış yaptığını ifade etti.

11 KEZ UMUTLANDI

Nakil bekleme sürecinde 11 kez umutlandığını belirten Şanverdi, "Her defasında kan tahlilleri yapılıyor. Uyum sağlandı gibi oluyor. Sonra konseye gidiliyor ve 'olmadı' deniliyor. Aslında şu an baktığım yerden iyi ki konseyde hepsi reddedilmiş diyebiliyorum. Çünkü çok ince eleyip sık dokumaları gerekiyordu. Yine de her defasında uygun olmadığını duymak zor oluyor. Her gün iyi olacağımı düşünerek başlayıp, sonra akşam uygun olmadığı haberi aldığım an 'Galiba bitti, buraya kadardı' diyordum. Her donör olmadığında üzülüp, sonra 'tamam, ağladın üzüldün. Hadi bakalım yeni donör için hazır ol' şeklinde kendimi ayağa kaldırıyordum" diye konuştu. Organ bağışının önemli olduğunun altını çizen Şanverdi, eşi ve kendisinin de bağış yaptığını ifade etti.