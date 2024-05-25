İmzalar Umut için atıldı

KANSER tedavisinde çoğu mutlu sonla biten umut yolculukları ile yardımlaşmanın, paylaşmanın ve yorulmadan koşmanın sembolü olan güzel yürekli insanların anlatıldığı "Umut topla benim için" adlı kitap piyasaya çıktı. Reşat Yörük tarafından kaleme alınan eserin ikinci imza günü, kitapseverlerden büyük ilgi gördü. Lösemi hastası çocuklara ve ailelerine destek olmak, onların daha iyi şartlarda tedavi edilerek iyileşmelerini sağlayabilmek amacıyla kurulan KİTVAK'ın öyküsüne de yer verilen ve telif haklarının tamamı bu vakfa bağışlanan kitabın imza törenine çok sayıda iş insanı, gazeteci, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. "Umut Topla Benim İçin" kitabı, Reşat Yörük'ün "Mustafa Kemal'in Çiftçileriyiz", "Aziz", "Satıyoruum Saaattım" ve "Selçuk Bey" adlı kitaplarından sonra yayımlanan 5. eseri oldu.