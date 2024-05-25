PKK katliamının tanığı anlattı: Keşke biz de şehitlik mertebesine erseydik

BİNGÖL-ELAZIĞ karayolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristler tarafından rehin alınan ve sivil 33 askerin şehit edildiği saldırıdan sağ kurtulan Denizlili İbrahim Atik, üzerinden geçen 31 yıla rağmen şehit arkadaşlarının acısının dinmediğini ifade etti.

KOMUTAN AÇIKLADI

EĞİTİMLERİNİ tamamlayan erlerle Malatya'ya gittiklerini belirten Atik, "Öğleye kadar il jandarmada konakladık. Bir astsubayımız, 'Askerler burada beklemesin. Bir otobüsle ulaşımlarını sağlayalım' dedi. İki otobüs tutuldu. Ücretini de ödedik. Şoförlerin terörist olabileceğini düşünmemiştik. Bingöl'e 20 kilometre kala yaklaşık 150 terörist yolu kesti. Şoföre dönmesini söyledik o, 'Nevruz Bayramı'nı kutluyorlar. Sorun yok' dedi. Şoför kapıyı açar açmaz teröristlere 'T.C. köpeklerini getirdik' dedi. Teröristler bizi tekme tokat aşağıya indirip iki gruba ayırdı. Bizi Kuzey Irak'a götüreceklerini söylediler. Cezaevindeki arkadaşlarına karşılık takas olarak kullanacaklarmış. Sonra işkence yapmaya başladılar" dedi.

Rehin alındıktan sonra kilometrelerce yürütüldüklerini söyleyen Atik, bir süre sonra askerlerce etraflarının sarıldığını belirtterek, "Helikopterler etrafımızı bombalıyordu. Bize, 'Sizi bırakacağız. Patikayı takip edin' dediler. Meğer bizi kendi askerimizin üzerine sürmüşler. Rehin olduğumuzu söyledikten sonra Özel Harekat komutanı geldi. Ayrılan gruptaki arkadaşlarımızı sorduk. Komutan 'Vatan sağ olsun' dedi. O anda olduğumuz yere yığıldık kaldık. 'Keşke biz de onlarla ölseydik' demekten başka bir şey yapamadık" dedi. Atik, "Olay yerine bin 570 tane mermi sıkmışlar. Sadece bir arkadaşımızın vücudunda 52 tane mermi giriş çıkışı vardı. Bazılarımız şehitlikle nurlandı. Keşke biz de şehitlik mertebesine erseydik" diye konuştu.