YKS deneme sınavı giriş ekranı! MEB YKS çevrimiçi denem sınavı

"YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılacak. TYT deneme sınavı 25 Mayıs, AYT denemesi 26 Mayıs, YDT denemesi ise 27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

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OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan çevrim içi deneme sınavı; TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı günlerde yapılacak olup TYT deneme sınavı 25 Mayıs, AYT denemesi 26 Mayıs ve 27 Mayıs 2024 tarihinde ise YDT denemesi ile "YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi deneme sınavının son aşaması gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR 28 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında, istedikleri zaman dilimlerinde sınava girebilecek olan öğrenciler; sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10.00 itibarıyla görebilecekler.

Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.