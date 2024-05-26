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Haberler Yaşam ‘Afrika ile ezelden gelen bir gönül bağımız var'

Afrika ile ezelden gelen bir gönül bağımız var'

HABER MERKEZİ
‘Afrika ile ezelden gelen bir gönül bağımız var’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, "Ezelden gelen bir gönül bağımız var Afrika ile. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız" dedi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ezelden gelen bir gönül bağımız var Afrika ile. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız. Yıllar içerisinde sağlık, eğitim, kültür ve nice alanda işbirliklerimizle sağlamlaştırdığımız dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Hafızamdan ve yüreğimden silinmeyecek anılarıma ilham olan Afrika'nın günü kutlu olsun."

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