İletişim Başkanlığı’ndan ‘Sokak Köpekleri’ araştırması

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı; başıboş sokak köpekleri ile ilgili yaptığı "Halkın Nabzı" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 83,6'sı, başıboş köpekleri bir sorun olarak görürken yüzde 80.4'ü ise sahiplenilmeyen ve hasta olanlar sokak köpeklerinin uyutulması gerektiğini söyledi.

BARINAKLARA YERLEŞTİRİLMELİ

ARAŞTIRMA, Başkanlığı telefon yolu ile ülkenin dört bir yanından arayan vatandaşların gönüllü olarak katılımıyla gerçekleştirildi. 2 bin 800'ü erkek, 2 bin 210'u kadın toplam 5 bin 10 kişinin katıldığı araştırmada katılımcılara 4 soru soruldu. Araştırmada katılımcılara ilk olarak "Sahipsiz sokak köpekleri konusunu Türkiye için sorun olarak görüyor musunuz?" sorusu soruldu. Soruya katılımcıların yüzde 83,6'sı "evet", yüzde 16,4'ü "hayır" cevabını verdi. Yapılan araştırmada katılımcılara başıboş köpek sorununun çözümü ile ilgili nasıl bir yol izlenmesi sorusuna ise 60 kişi bu haliyle mevcut yaşam alanlarında bırakılmalı, 922 kişi kısırlaştırılarak mevcut yaşam alanına bırakılmalı, 4.028 kişi barınaklara yerleştirilmeli, hasta olanlar uyutulmalı cevabını verdi.