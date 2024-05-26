Tazelenme Üniversitesi’nin taze olimpiyatı gerçekleşti

TÜRKİYE'DE ilk defa Muğla, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de açılan ve 60 yaş üzeri öğrencilerin kabul edildiği 'Tazelenme Üniversitesi' öğrencilerinin katıldığı olimpiyatlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi açık ve kapalı salonlarında 3 gün süren 4'üncü Tazelenme Olimpiyatlarında masa tenisi, voleybol, bocce, oryantiring, gülle, bayrak yarışı, yürüyüş kategorilerinde yarışlar düzenlendi. Olimpiyatlara, Muğla Sıtkı Koçman Merkez Kampüsü, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Ula Kampüsü, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rahabilitasyon Merkezi, Fethiye Belediyesi Huzurevi ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi katılım sağladı.