ÖSYM DGS geç başvuru ekranı! DGS başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika haberleri... DGS geç başvurusu ne zaman olacak? DGS başvuru şartları neler? DGS başvuru ücreti ne kadar? soruları araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimine göre DGS geç başvuru tarihleri de belli oldu. İşte DGS başvuru ekranı...
DGS 2024 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS başvuruları 10 - 20 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.
Geç başvurular ise 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden yapılabilecek.
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DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir. DGS geç başvuru ücreti 885 TL olarak belirlendi.
DGS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.