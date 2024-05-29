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Haberler Yaşam Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor! Yeni bölümde heyecan dorukta

Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor! Yeni bölümde heyecan dorukta

Beşinci sezonu ile de reytinglerin zirvesinde olan Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde Osman Bey'e büyük bir suikast girişimi yapılır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek mi? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

HABER MERKEZİ
Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor! Yeni bölümde heyecan dorukta

OSMAN BEY'İN BÜYÜK HEDEFİ
Osman Bey, beylikler arasındaki savaşı bitirmiştir. Artık büyük hedefi Bursa için harekete geçen Osman Bey'in ilk adımı ne olacaktır?

YÖRÜKLER BURSA KUŞATMASININ HABERCİSİ Mİ?
Yörük obalarının büyük göçü başlamıştır. Osman Bey'in namı için akın akın gelen yörükler, Bursa kuşatmasının habercisi midir?

Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor! Yeni bölümde heyecan dorukta

KAYILARIN SEVİNCİ
Kayı Obası'nda sevinçli bir haber yankılanır. Elçim Hatun ise bu haberle tedirginlik yaşar. Elçim Hatun'u böylesi tedirgin eden şey nedir?

BÜYÜK BİR OYUN KURULUYOR
Kayı Obası'nı içerden harlamak isteyenler yeni bir ihanet oyunu kurarlar. Bunun için en elverişli isim Elçim Hatun'dur. Elçim Hatun üzerinden kurulacak bu kirli oyunda kimlerin parmağı vardır? Holofira da bu oyuna dahil olmuş mudur?

Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor! Yeni bölümde heyecan dorukta

OSMAN BEY'E SUİKAST GİRİŞİMİ

Cenk meydanında yenilmeyen Osman Bey'e büyük bir suikast girişimi yapılır!

Gündüz Bey'in ölüm emrini veren Bursa komutanı Konstantin Palealagos suikastin başıdır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek midir?

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