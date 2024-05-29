Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor! Yeni bölümde heyecan dorukta

KAYILARIN SEVİNCİ

Kayı Obası'nda sevinçli bir haber yankılanır. Elçim Hatun ise bu haberle tedirginlik yaşar. Elçim Hatun'u böylesi tedirgin eden şey nedir?

BÜYÜK BİR OYUN KURULUYOR

Kayı Obası'nı içerden harlamak isteyenler yeni bir ihanet oyunu kurarlar. Bunun için en elverişli isim Elçim Hatun'dur. Elçim Hatun üzerinden kurulacak bu kirli oyunda kimlerin parmağı vardır? Holofira da bu oyuna dahil olmuş mudur?