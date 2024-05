Mobil çalışmaya ve eğitim araçlarına yapay zeka etkisi

Acer iki yeni premium Chromebook Plus dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürdü. Acer Chromebook Plus Spin 714 ve Acer Chromebook Plus 516 GE modelleri çok yönlü tasarımları 2 kat daha hızlı bir Intel Core işlemci ile bir araya getiriyor ve bellek ile depolama kapasitelerini 2 katına kadar çıkararak kullanıcılara aynı anda daha fazla işlevi gerçekleştirebilme gücü sağlıyor.

YARATICILIK İÇİN YAPAY ZEKA

Acer Chromebook Plus 516 GE, NVIDIA GeForce NOW entegrasyonu ve Intel Core işlemcileri sayesinde sürükleyici bir bulut oyun deneyimi sunarken; hızlı ve güvenilir bağlantı için 120 Hz WQXGA ekranı, RGB klavyesi ve Wi-Fi 6E bağlantısı ile oyun merkezli bir tasarımı hayata geçiriyor. Her iki Acer Chromebook Plus dizüstü de Google ve Adobe'nin üretken yapay zeka özellikleriyle kullanıcılara sınırsız olanakların kapısını açıyor ve daha fazla bağlantı kurmaya, yaratıcılığa, işbirliğine teşvik ediyor.

BENZERSİZ ARKA PLANLAR

Chromebook Plus cihazları olarak, her iki yeni model de bağlanabilirliği, yaratıcılığı ve işbirliğini güçlendirmek üzere sadece sağ tıklamayla kullanılabilen "Yazmama yardım et" özelliği, Google Fotoğraflar Sihirli Düzenleyicisi, Gemini ve diğer gelişmiş üretken yapay zeka özelliklerini destekliyor. Üretkenlik için optimize edilmiş ince ve dönüştürülebilir Acer Chromebook Plus Spin 714, 360 derece dönebilen menteşesiyle hareket halindeki kullanıcılar için birden fazla kullanım modu sunarken, Acer Chromebook Plus 516 GE ise oyunu merkeze alan en güncel donanıma sahip olmasıyla NVIDIA GEFORCE NOW, Xbox Cloud Gaming, Bookosteroid, Amazon Luna ve daha pek çok platformdan AAA oyunları stream edip oynamayı mümkün kılan bir yeni nesil bulut oyunu Chromebook'u olarak karşımıza çıkıyor. Intel Core Ultra 7'ye kadar olan işlemcilerle güçlendirilen Acer Chromebook, kullanıcıların yapay zeka destekli Google ve Adobe uygulamalarının keyfini çıkarmasına yardımcı olmaya hazır. Google AI kullanıcıların kolaylıkla yazı yazmasına ve benzersiz arka planlar tasarlamasına yardımcı olurken, Adobe Photoshop ve LumaFusion uygulamaları fotoğraf ve video düzenlemeyi son derece kolay hale getiriyor. Google Docs, Sheets, Slides ve Gmail'de yer alan Gemini, daha fazla üretkenlik ve daha iyi organizasyon için notlar oluşturmaya, özetlemeye ve e-postaları kişiselleştirmeye yardımcı oluyor. Ek olarak yeni Chromebook ile tüm gün üretkenlik standart hale geliyor. 2 kat daha fazla hız, bellek ve depolamayı barındıran dayanıklı alüminyum kasa, MIL-STD 810 sertifikasına sahip. Hızlı şarj olabilen pil 10 saate varan uzun pil ömrü sunuyor.