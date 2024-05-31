Müge Anlı Muğla’daki tecavüz skandalını ortaya çıkardı!

Muğla'da yaşayan Bahar ve Gizem anneleri vefat edince komşuları Fitnat ve Selahattin ile kalmaya başladı. 17 Mayıs Cuma günü 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir sırra kadem bastı. Stüdyoya kızları aramak için gelen Selahattin Yalnız'ın ise kızlara tecavüz ettiği ortaya çıktı.
MÜGE ANLI: UTANMADAN BU KIZLARI STÜDYOMDA ARAMAYA GELDİN TERBİYESİZ ADAM!
Bugünkü canlı yayında elinde görüntülerin olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyomda aramaya geldin? Terbiyesiz adam! Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız nasıl aramaya geldin buraya.Sen nasıl bu kızlara hem bu kadar istismar edip hem nasıl bu stüdyoya gelip ararsın ya! Gözümle gördüğüme mi inanacağım sana mı inanacağım be. Bütün videoların elimde" ifadelerini kullandı.
"BENİ UYATARAK İSTEDİKLERİNİ YAPTILAR"
Bahar'ın zihinsel engelli kardeşi Gizem'e de tecavüz eden Selahattin Yalnız ise "Montaj değil onlar hepsi gerçek. Ama bak bakalım bir kere benim kılım kıpırdıyor mu? Beni uyutarak istediklerini yaptılar" dedi.
"14 YAŞIMIZDAN BERİ TECAVÜZ EDİYOR"
Yıllardır üvey babasının tecavüzüne uğrayan ve annesinin de her şeyi bildiğini belirten Figen ise "14 yaşımızdan beri bu adam ikimize de aynı şekilde tecavüz ediyor. Müge Abla, artık sen bizi kurtarırsın bunun zulmünden. Bize satırla saldırıyordu. Sürekli bizi dövüyordu derinizi yüzerim diyordu. Dördünüz de benim karım olacaksınız" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Müge Anlı ise "Hiç merak etme yavrum" dedi. Anlı sözlerine şöyle devam etti: "Bu ülkenin şerefli savcıları var. Bu ülkenin o şerefli hakimleri de merak etme inşallah gün yüzüne çıkamayacağın kadar da sana ceza versinler…"
Figen'in annesi, "Benim Selahattin ile yıllardır karı koca ilişkim yok. Bu adam 10 yıldır kızımın kocası aslında" dedi. Müge Anlı 10 yıl önce Figen'in 14 yaşında olduğunu, Fitnat'ın kızını aramak için programa geldiğinde Selahattin'i kocası olarak tanıştırdığını söyledi. Fitnat Hanım "adamı ben buldum ama onun benimle ilgisi yok, ben kızım mutlu olsun diye onun yanında oldum" dedi.
Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri canlı yayında Selahattin Yalnız'ı kelepçeledi.