Müge Anlı Muğla’daki tecavüz skandalını ortaya çıkardı!

"BENİ UYATARAK İSTEDİKLERİNİ YAPTILAR"

Bahar'ın zihinsel engelli kardeşi Gizem'e de tecavüz eden Selahattin Yalnız ise "Montaj değil onlar hepsi gerçek. Ama bak bakalım bir kere benim kılım kıpırdıyor mu? Beni uyutarak istediklerini yaptılar" dedi.

"14 YAŞIMIZDAN BERİ TECAVÜZ EDİYOR"

Yıllardır üvey babasının tecavüzüne uğrayan ve annesinin de her şeyi bildiğini belirten Figen ise "14 yaşımızdan beri bu adam ikimize de aynı şekilde tecavüz ediyor. Müge Abla, artık sen bizi kurtarırsın bunun zulmünden. Bize satırla saldırıyordu. Sürekli bizi dövüyordu derinizi yüzerim diyordu. Dördünüz de benim karım olacaksınız" diyerek gözyaşlarına boğuldu.