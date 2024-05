Yeni amiral gemisi telefon göreve hazır

AKILLI telefonların profesyonel testleri sizin için bir fikir verebilir. Ancak yine de asıl önemlisi hayatı anlık yaşarken akıllı telefonun size ne kadar uyum sağladığı daha önemli hale geldi. Amiral gemisi telefon denilince beklentiler artıyor. Artık amiral gemisi olunca vasat ya da ortalama özellikler değil, doğrudan size üst düzey yetenekler kazandıracak cihaz öne çıkıyor. Huawei Pura 70 Ultra modeli markanın P serisinin mirasını devralıyor. Üstelik ortaya çıkan cihazın önceki cihazlara göre farkı kamera, pil, performans, kurulum ve hızlı uyumla karşımıza çıkıyor. Hemen aklınıza ilk takılacak sorulardan birini yanıtlayarak başlayalım. Cihazda uygulamalar artık doğrudan cihaza kuruluyor. Tüm Google uygulamaları, YouTube, Spotify, Uber, Whatsapp, Instagram, haritalar gibi onlarca uygulama sorunsuz ve hızla telefona kuruluyor. En son işletim sistemi sürümü EMUI 14.2 kurulduğundan emin olmak yeterli hale geliyor.

EN NET GÖRÜNTÜ

HUAWEİ Pura 7O Ultra modelini kullanırken üçgen kamera formu ve kamerada en belirgin özellik olarak hız öne çıkıyor. Bir amiral gemisi telefonun kamerası özel test koşullardaki yeteneği ile değil, günlük hayat içerisindeki beklentilere karşılık verip veremediğine bakmak şart. HUAWEI Pura 70 Ultra'nın 163 puanla DXoMark testlerinin lideri olmasını bir unutsanız bile yaşadığınız her an bunu size hatırlatıyor. Vapurda simitleri yakayan martı, bir anda yerden fırlayıp ağaca tırmanan kedi sizi beklemez. HUAWEI Pura 70 Serisi'nde desteklenen Ultra Hızlı Anlık Görüntü, kameranın donanım yeteneklerini özel AI yazılım algoritmaları ile birleştiriyor. Bunu yaparken çektiğiniz fotoğrafın en iyi anını hiç titremeden yakalıyor. Kamera sensöründe aynı görüntünün uzun ve kısa pozlamada yakalanıp birleştirilmesiyle, görüntü HUAWEI XD Hareket Motoru tarafından akıllıca ince ayarlanarak tam görkemiyle net ve keskin bir görüntü elde ediliyor. Yani uzun anlatımın kısası karşınızda net bir görüntü ortaya çıkıyor. Ana kamerayı kullanarak, özellikle oyun oynarken evcil hayvanlarınızı yakından çekebilirsiniz. Yaramaz kedinize söz anlatmak zordur. Tıpkı haylazlık seven küçük çocuğunuz gibi size sürpriz yapmayı severler. İşte böyle anlarda Pura 70 Ultra kamerası amiral gemisi hakkını veriyor. Bir arkadaşınızı veya aile üyenizi, köpeğinizle bir oyun başlatmaya yönlendirin ve siz kameranızı hazırda tutun. Köpek havada zıplarken deklanşöre basarak anı yakalayın.