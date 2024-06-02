Oğlunun aracını sollamak istedi: 3 ölü

TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde hatalı sollama nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada Erdem (48) ile eşi Birsen Koç (44) ve Muradiye Yavuz (58) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında Sarılar Mahallesi Karatepe Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. Erdem Koç yönetimindeki otomobil, önünde seyreden ve oğlu Burak Koç'un (25) kullandığı otomobili sollayınca karşı yönden gelen Sercan Arıcan (39) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Burak Koç'un kullandığı otomobil de çarpışan otomobillere çarptı. Erdem ile eşi Birsen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobillerde sıkışan yaralılar Burak Koç, Sercan Arıcan, Nihan Arıcan (37) Muradiye Yavuz, Ege Arıcan (4) ve Melek Arıcan (9) bulundukları yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Muradiye Yavuz da müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.