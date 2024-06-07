Göller ve denizler temizleniyor

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi, bazı kurum ve kuruluşların desteğiyle "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

Günlük tur ve mavi yolculuk teknelerinin uğrak yerlerinden Akvaryum Koyu ve Adaboğazı mevkisindeki plaja teknelerle ulaşan gönüllüler, kıyıdaki atıkları topladı. Dalgıçlar ise deniz dibi temizliği yaptı.

BİR KAMYON ÇÖP

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü, Söke Belediyesi, Serçin Muhtarlığı, Serçin Ekoturizm Merkezi, EKODOSD Derneği ve firmalar işbirliğiyle Bafa Gölü'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen temizlikte, plastik ağırlıklı olarak bir kamyon çöp çıkarıldı.