2024 YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI? ÖSYM YKS SORU VE CEVAPLARI...

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8-9 Haziran tarihinde düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumu sınav sonuçları için takvim belli oldu.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacağı duyuruldu.



Sınav sonuçları ekranında adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sırası AYT, YDT puanları ve başarı sıraları, ortaöğretim başarı puanı, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.