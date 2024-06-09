Başkent sular altında

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken çok sayıda araç sular altında kaldı. Trafikte yer yer aksama yaşandı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, dün Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan, Polatlı ilçelerinde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen Ankara Ayaş D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Polatlı ilçesinde sağanak sonrası bir araç, oluşan sele kapıldı.