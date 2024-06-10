Astronot Atasever’in ailesi: Gururlu ve mutluyuz

TÜRKİYE'NİN ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, başarıyla tamamladığı yörünge altı araştırma uçuşuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Atasever, çok yoğun bir yolculuk geçirdiğine işaret ederek, "İlk şok, ayrılmaydı. Sadece kısa saniyeler için oradaydık ama daha uzun sürdü gibi hissettirdi. Elbette, mikro yer çekiminde süzülmek de çok eğlenceli ve aynı zamanda çok rahatlatıcı" diye konuştu.

Yaşadığı deneyimin sıfatlarla ifade edilemeyeceğini söyleyen Atasever, bunu Dünya'ya bakmak ve gezegeni deneysel bir bakış açısıyla görmek olarak tanımlayabileceğini anlattı. Atasever'in ailesi de gurur ve mutluluğun tarif edilemez olduğunu belirtti.

Baba Zakir Atasever, "Uçuş öncesindeki heyecanımız, uçuş başarıyla gerçekleştikten sonra yerini sevince ve mutluluğa bıraktı" dedi. Anne Melahat Atasever de, "Bir anne için bunun tarifi çok zor. Bunun çok kolay bir görev olmadığını biliyorduk, oğlumun bu görevi ve bütün bilimsel çalışmaları tamamlaması nedeniyle çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı. Kardeşi Çağatay Atasever de ağabeyinin yörünge altı araştırma uçuşuyla tarihi bir anın gerçekleştiğini ve buna tanıklık edebilmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.