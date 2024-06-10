Bayram öncesi sıkı denetimler

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala yurt genelinde hareketlilik başladı. Yoğunluk nedeniyle arttırdıkları 10 günlük denetimler sonucunda bin 534 otobüsün denetlendiğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "1820 uyarı cezası ile toplam 1 milyon 21 bin 726 TL'lik idari işlem uygulanmıştır. Denetimlerimiz Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında yoğun olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 30 Mayıs- 6 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendiğini, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.