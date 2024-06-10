Sivrisinek ısırığının kaşıntısı nasıl geçer?

Sivrisinek ısırıkları, her yıl yaz aylarında rahatsız edici etkiler ortaya çıkarır. Küçük ve kısa ömürlü canlı türleri olmalarına rağmen küçük ya da büyük birçok sıkıntıya yol açabilir. Peki sivrisinek kaşıntısına ne iyi gelir? işte detaylar...
Sivrisinek ısırıkları, 1-2 gün içerisinde geçme eğiliminde olup bağışıklık sistemi daha zayıf olanlarda ve çocuklarda, kızarıklık ve şişlik daha uzun süre kalabilir.
Sivrisinek kaşıntılarında, eczanelerde satılan ve cilt yüzeyine uygulanan topikal anti-histaminik kremler, kaşıntı önleyici merhemler sürülebilir. Kaşıntıyı ve enflamasyonu azaltmak amacıyla sivrisinek ısırılan yere buz da uygulanabilir.
Sivrisinek ısırıklarında, ısırılan yeri kaşımak, hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da artmasına neden olacaktır ve çok kaşıma sonucunda cilt üzerinde tahriş olup kanama gerçekleşebilir. Bu durum da enfeksiyon riskini artırır.
Sivrisinek ısırığında eczanelerden alınan ilaçların yanı sıra, evde bulunan malzemelerden doğal çözümler de üretilebilir.
Siyah ve yeşil çay poşetleri şişmeyi geçirmek için kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığınız poşetleri bir naylona sarıp buzdolabında saklarsanız, soğutucu etkisinden de yararlanabilirsiniz.
Özellikle izopropil ya da etanol türü alkoller, buharlaşırken yarattığı serinletici etki sayesinde sivrisinek kaşıntısını geçirir.