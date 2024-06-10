Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar sandığa gitti

BULGARİSTAN genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Edirne, Balıkesir, Bursa gibi birçok ilde, sandıklar kuruldu, seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı. Bilgisayar üzerinden oylarını kullanan ve çıktılarını alıp sandığa atan vatandaşlar hayırlı olsun temennisinde bulundu. Oy kullanan seçmen Eren Vatansever, yoğun katılımı görünce mutlu olduğunu belirterek, kendisi de vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandığını söyledi.