Tatile gitmiyorlar, temelli ülkelerine dönüyorlar

GEÇTİĞİMİZ günlerde sosyal medyada Suriyelilerle ilgili yalan haber furyası yaşanmıştı. Paylaşılan içeriklerde Suriyelilerin ülkelerine bayram tatili için gittikleri iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşılan içerikleri yalanlamıştı.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ

GİDENLERİN tatil için değil, gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyeliler olduğu belirtilmişti. Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden de resmi bir açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir. Bahse konu sınır kapısından 10 Haziran'da 49 yabancı, gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekteyken bahsi geçen görüntü çekilmiştir. Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır" denildi.