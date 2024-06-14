‘Devre mülk’ vurgununda ünlü oyuncu gözaltında

YALOVA'DA bir termal otele "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon yapıldı. Çeşitli dizilerde oynayan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Zanlıların, ücretsiz tatil vaadiyle otele gelenleri zorunlu olduklarını söyleyip toplantıya katılımlarını sağladıkları, misafirlerin giyim tarzlarına uygun kıyafetler giymiş personelle görüştürerek devre mülk satın almaya ikna etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi