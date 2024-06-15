Milyonlarca öğrenci karnesine kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 74 bin okulda 11 Eylül 2023'te çaldı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı. Eğitimöğretim yılının son ders zili ise dün çaldı. Küçükten büyüğe karne alan öğrencilerin sevinçleri ve yıl sonu etkinlikleri görsel bir şölen oluşturdu. İzmir'de 853 bin 47, Aydın'da 199 bin 181 ve Manisa'da 305 bin 600 öğrenci karnesini alarak yaz tatiline başladı.

'DEVAMSIZLIKTA AF YOK'

Ankara Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda karne dağıtan ve yıllık değerlendirme toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bir yıl boyunca sergilenen çabaların meyvelerinin alındığı ve herkes için heyecan verici bir gün olduğunu belirtti. Bakan Tekin, herkesin sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmesi temennisinde bulundu. Öğrencilerin okula devamlılığı ile ilgili konuyu çok önemsediklerini belirten Tekin, "Çocuklarımızın üniversiteye hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız, öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın okulda bu süreci tamamlamalarını arzu ediyorduk. Devamla ilgili aldığımız kararın önemli bir gerekçesi de buydu. Devamsızlıkla ilgili herhangi bir af ya da benzeri değişiklik yapmayı düşünmüyoruz" dedi.