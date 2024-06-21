YKS ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç açıklama tarihi...

YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç açıklama tarihini ÖSYM duyurdu mu? soruları 2024 YKS sınavına giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte ÖSYM takvimine göre YKS sonuç açıklama tarihi...

ÖSYM YKS SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8 - 9 Haziran günlerinde gerçekleşti. YKS sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 YKS tercih tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz sene YKS 17-18 Haziran'da yapıldı. Sonuçlar 20 Temmuz'da duyuruldu ve tercih işlemleri de 27 Temmuz tarihinde alınmaya başladı.

Buna göre sonuçların açıklanmasının ardından kabul edilecek olan tercihlerin 24 Temmuz gibi alınmaya başlaması bekleniyor. Kılavuzun da tercih sürecinin başlamasıyla yayımlanması öngörülüyor.