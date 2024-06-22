2024 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihi...

2024 ALES ne zaman? ALES hangi tarihte? ALES sınav tarihi belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? soruları merak ediliyor. İşte ÖSYM tavimine göre ALES sınav tarihi...

2024 ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz günü 10:15'te düzenlenecek. Sınav giriş belgeleri ise sınavdan 10 gün öncesinden osym. gov.tr adresinden duyurulacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak. ALES 2 geç başvuru ücreti ise 735 TL olarak açıklandı.

ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav 17 Kasım tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 6 Aralık'ta açıklanacak.