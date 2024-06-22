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Haberler Yaşam 2024 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihi...

2024 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihi...

ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ALES hangi tarihte? ALES başvuruları bitti mi? soruları sınava girecekler tarafından araştırılıyor. ÖSYM ALES/2 sınav tarihini duyurdu. İşte takvime göre ALES sınav tarihi...

HABER MERKEZİ
2024 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihi...

2024 ALES ne zaman? ALES hangi tarihte? ALES sınav tarihi belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? soruları merak ediliyor. İşte ÖSYM tavimine göre ALES sınav tarihi...

2024 ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz günü 10:15'te düzenlenecek. Sınav giriş belgeleri ise sınavdan 10 gün öncesinden osym. gov.tr adresinden duyurulacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak. ALES 2 geç başvuru ücreti ise 735 TL olarak açıklandı.

ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav 17 Kasım tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 6 Aralık'ta açıklanacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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