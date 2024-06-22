“ALS hastaları tedaviyle uzun yıllar yaşayabilir”

ALS hastalığı hakkında açıklamada bulunan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, "İyi bir hastalık takibi, zamanında beslenme ve solunum desteği ile ALS hastaları uzun yıllar yaşayabilir. Günümüzde hastalıkla baş edebilmek için pek çok imkân bulunmaktadır. Bu imkânlar, her hastanın ihtiyacına göre belirlenir" dedi. ALS'nin tüm dünyada görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yakup Türkel, Türkiye'de yaklaşık 10 bin ALS hastası olduğunun tahmin edildiğini belirtti. "Erkeklerde daha sık görülen ALS'nin ortalama başlangıç yaşı 55'tir" diyen Dr. Türkel, "Tanı konulduktan sonra hastaların çoğu 20 ila 48 ay yaşar, ancak yüzde 5-10'u on yıl veya daha fazla yaşayabilir. Hastalığın sebebi henüz net olarak ortaya konulamamıştır" diye konuştu.