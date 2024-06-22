Timur Cihantimur canına kıymak istedi

İSTANBUL'UN Eyüpsultan ilçesindeki 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ve orada tutuklanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin cezaevinde intihara teşebbüs ettiğini öne sürdü. İddialara göre Timur Cihantimur'u, babasının tuttuğu iki avukat savundu. Avukatlar savunmalarında, cezaevi koşullarının çok ağır olduğunu belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

AVUKATLARIN iddiasına göre Timur Cihantimur cezaevinde intihara teşebbüs etti, bu olaydan sonra cezaevi yönetimi kendisini diğer mahkumlardan izole ederek tek kişilik bir koğuşa aldı. Duruşma sırasında avukatlar, müvekkilinin kefaletle ya da ev hapsi uygulamasıyla serbest bırakılmasını talep etti. Talebi kabul etmeyen hakim duruşmayı erteledi.