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Çocukların kaçırılmasından DEM Parti sorumlu

HABER MERKEZİ
Çocukların kaçırılmasından DEM Parti sorumlu
MUŞ'TA, çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. "Evlat nöbetindeyiz", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Anne Ayten Koçhan, "Sadece çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Dağda bir kişi kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim" dedi.
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