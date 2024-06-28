LGS sonuçları sorgulama ekranı | 2024 MEB LGS sonucu...

Son dakika haberleri... LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı? MEB LGS sonuçları nereden öğrenilir? soruları 2 Haziran'da düzenlenen sınava katılanlar tarafından araştırılıyor. MEB LGS sonuçlarını bugün açıklayacak. İşte 2024 MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...

LGS SINAV SONUÇLARI 2024

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçları 2 Haziran cuma günü erişime açılacak.

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Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

Sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre e il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.