DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 DGS SINAV SONUÇLARI...

DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılıyor. 30 Haziran'da gerçekleştirilen sınava katılanlar 'DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu merak ediyor. ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi de netlik kazandı. İşte 2024 DGS sınav sonuç tarihi...

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları DGS sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde duyurulacak.

DGS SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

DGS sınavının geçerli olması için adayların sınav kurallarına uyması gerekmektedir. Kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak.

Adayların sınava atanılan salonda girilmesi, sınav başlamadan önce giriş belgesini teslim etmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, sınav sorularını süre başladıktan sonra cevaplaması, salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin ayarlarına uyması gerekmektedir.