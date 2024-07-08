Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2,4 milyona yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ev hayvanı sahipleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında hayvanlarını kimliklendiriyor. Bunlar Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydediliyor.

PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri giriliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sistemde kayıt altında tutuluyor.

Düzenleme kapsamında ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirmekle yükümlü bulunuyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den itibaren kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1 milyon 421 bin 622'si kedi, 950 bin 125'i köpek, 41'i gelincik olmak üzere 2 milyon 371 bin 788'e ulaştı.

Sistem kapsamında kedi, köpek ve gelinciklere deri altı mikroçip uygulanıyor ve bunlar el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Böylece sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak tespit edilebiliyor. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınıyor.

BEYANNAME VERİP KAYIT İŞLEMİ YAPTIRMAYANLARA PARA CEZASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sahiplerinin mikroçip uygulaması ve kayıt işlemlerinde karşılaştığı güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahiplerine 31 Aralık 2022'ye kadar il ve ilçe müdürlüklerine beyannameyle müracaat imkanı tanımıştı. Beyanname verenlere mikroçip uygulamasını ve kayıt işlemini takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlayabilmeleri fırsatı tanındı. Bu kapsamda bildirimi yapılmış ev hayvanlarına yönelik işlemlerin 30 Haziran'a kadar tamamlanması gerekiyordu.

Söz konusu sürede toplam 552 bin 127 beyanname alındı. Bunlardan bugüne kadar 244 bin 259'ü için kayıt yapıldı.

Beyanname verilmesine karşın kaydettirilmeyen hayvanların sahiplerine idari para cezası verilecek.

SAHİP DEĞİŞİKLİĞİ

Sahip değişikliği durumunda "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna işletmesi gerekiyor.

Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydedilmiş olması zorunluluğu bulunuyor.

Söz konusu hayvanların yurt içi nakillerinde de pasaportlarının bulundurulması isteniyor. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanıyor.

Sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabiliyor.

6 aylığa kadar olan ev hayvanlarının sahiplerinin, il/ilçe müdürlüklerine ya da serbest veteriner hekimlere başvurmaları durumunda, kimliklendirme ve kayıt işlemleri yapılabiliyor.