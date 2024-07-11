İsim mi? Sistem mi?

Daha önceleri defalarca yazdım. Yıllarca da sağlık sektörünü ve sistemini takip eden biri olarak sağlıkta insanları hasta olarak bir alanda toplamak ve bu sistemin içinde eritmek bu dönemde çok zor. Hastalıklar ve tedavi yöntemleri artık çok değişti. Bir o kadarda teknoloji ve bilgi, beceri olarakta gelişti. Yeni sistemde evde bakım başta olmak üzere artık sağlıkta hizmet mekanlara taşınıyor. Yani yerinde sağlık veriliyor. Bu anlayış hem hastaneleri rahatlatıyor hem sağlık personelinin işini kolaylaştırıyor. Yeni sağlık sisteminde yerinde sağlık anlayışı kişinin yolda, hastane koridorlarında zaman kaybını da önlemiş oluyor. Evde veya hastayı bulunduğu yerde sağlık hizmetini ilk kez İzmir'de özel bir hastane başlattı ve başarıyla da yürütüyor. Bu sistemin yanında semt poliklinikleri ve aile hekimleri de mekan ve teknoloji olarak desteklenip geliştirilir ise inanıyorum ki hastanelerde yığılmalar ve de randevu sıkıntısı da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.

KÖKLÜ REFORM ŞART

Sağlık sistemindeki sorunlar ve çözümler için randevu sisteminin iyileştirilmesi, dijital sağlık platformlarının, daha etkili ve kullanılır hale getirilmesi gerekir. Randevu takip ve yönetim sistemleri hastaların randevularını kolayca alabilmeleri ve takip edebilmeleri için gelişmiş yazılım çözümleri ile geliştirilmelidir. Bunun yanında personelin yeni sistemlere adapte olması ve etkin kullanabilmesi için sürekli eğitim alması, günümüz şartlarına ve yukarıda da belirtiğim gibi özelikle il ve ilçelerin nüfus dağılımına göre de sağlık personeli dağılımı önemlidir.

AİLE HEKİMLİKLERİ GELİŞTİRİLMELİ

Teşhis ve tedavi yetkinliklerinin arttırılması ve aile hekimlerinin sadece ilaç yazmakla kalmayıp, basit teşhis ve tedaviler yapabilmesi için gerekli donanım ve eğitimler sağlanmalıdır. Hasta sevk sistemi mutlaka acil hastaların dışında aile hekimlerine bırakılması, hastaları doğru şekilde sevk edebilmeleri ve hastaların gereksiz yere hastanelere yönlendirilmemesi özelliklede hastanelerde gereksiz yığılmaların önlenmesi günümüz şartlarında çok çok önemli. Geliştirilmiş ve donanımlı aile hekimleri ile sorun kökten çözülür. Gerekirse de yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bölgesel sağlık ihtiyaçları daha iyi analiz edilmesi ve planlaması yapılabilir. Kişi hastanelerde beklemek yerine bulunduğu semtte aile hekimliklerinde sağlık ihtiyacını gidermiş olur. Aile hekimleri gerektiğinde özel hastanelerle de entegre edilerek SGK anlaşmalı özel hastanelere de randevu sistemi içerisinde hastayı yönlendirebilir. İşin başında en önemli faktör sağlık müdürlükleri ve ilçe sağlık örgütleri iyi entegre edilmeli. Başta aile hekimliklerini işler hale getirerek hastanın ilk basamağı burası olmalı. Sonrası devlet ve özel hastane entegre sistemin içine dahil edilerek sağlık ağı kurulmalı ki sağlıktaki bu sorunlar kalıcı çözümlerle ortadan kaldıralım. Sözün özü yeni sağlık bakanının başarıya ulaşması, sistemde köklü değişiklikler yapmasına, özellikle de hastaları hastanelere yığmadan yerinde sağlık hizmeti ile yani aile hekimlerinin işler hale getirilmesi, kamu ve özel hastaneleri biri birine entegre ederek hastanın randevu sistemini de aile hekimlerine bırakarak çözülebilir. Sistematik ve sürdürülebilir reformlar olmadan, geçici çözümlerle uzun vadeli başarı sağlanması bana göre biraz zor gözüküyor.