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Haberler Yaşam Servet Yardımcı, TFF başkanlığı adaylığından çekildi

Servet Yardımcı, TFF başkanlığı adaylığından çekildi

Son dakika haberleri: Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

HABER MERKEZİ
Servet Yardımcı, TFF başkanlığı adaylığından çekildi

Servet Yardımcı, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekildiğini açıkladı.

Servet Yardımcı yaptığı açıklamada " TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı.

Daha önce aday olduğunu açıklayan Tolga Gani Zengin, ise Servet Yardımcı lehine çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesinin ardından başkan adayları arasında Mehmet Büyükekşi ve eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı.

TFF SEÇİMİ NE ZAMAN?

TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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