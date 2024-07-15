YKS ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sonuçlarını ÖSYM duyurdu mu? soruları merak ediliyor. Sınava katılan öğrenciler hayalindeki üniversite için sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte 2024 YKS sonuçlarına dair detaylar...

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.