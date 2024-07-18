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Haberler Yaşam ‘Başıboş sokak köpeği’ tartışmasında provokasyon

‘Başıboş sokak köpeği’ tartışmasında provokasyon

HABER MERKEZİ
‘Başıboş sokak köpeği’ tartışmasında provokasyon

AK Parti tarafından hazırlanıp, TBMM Başkanlığı'na sunulan sahipsiz hayvanlara yönelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda da tartışmalı başladı. AK Parti'liler, teklife karşı çıkan muhalefete, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralananların fotoğraflarını gösterdi.

Başta DEM Partililer olmak üzere CHP cephesi de komisyon görüşmelerini abote etmek için masalara vurarak provokasyona kalkıştı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, sosyal medyada komisyonda yaptıkları sabotaj girişimlerini yayınladı.

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