YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM YKS tercih tarihi...

2024 ÖSYM YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 16 Temmuz'da açıklanan YKS sınav sonucu sonrası üniversite adayları tercih tarihini araştırıyor. Peki YKS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2024 YKS tercih tarihi...

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda; "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi.