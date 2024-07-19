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Haberler Yaşam YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM YKS tercih tarihi...

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM YKS tercih tarihi...

Hayalindeki üniversite için YKS sınavına giren binlerce öğrencinin beklediği sonuç geçtiğimiz günlerde açıklandı. Puanına göre tercih yapacak olanlar kılavuzu ve tercih tarihlerini araştırıyor. Peki 2024 YKS tercihleri ne zaman olacak? İşte ÖSYM YKS tercih tarihi...

HABER MERKEZİ
YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM YKS tercih tarihi...

2024 ÖSYM YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 16 Temmuz'da açıklanan YKS sınav sonucu sonrası üniversite adayları tercih tarihini araştırıyor. Peki YKS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2024 YKS tercih tarihi...

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda; "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi.

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