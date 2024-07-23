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Haberler Yaşam Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma programı "Milyoner Aile" yeni bölümüyle atv'de!

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma programı "Milyoner Aile" yeni bölümüyle atv'de!

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma “Milyoner AileEngin Altan Düzyatan’ın sunumuyla 23 Temmuz Salı akşamı 3. bölümüyle saat 20.00’de ekranlara geliyor.

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma programı Milyoner Aile yeni bölümüyle atv’de!

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay!

Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak!

Milyoner Aile'de,15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor... Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor...Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında da kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak, programa veda ediyorlar!

Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!

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