ALES/2 saat kaçta? ÖSYM ALES sınav giriş belgesi alma ekranı...

Yarın (28 Temmuz) gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavına katılacak olanlar "Sınav saat kaçta başlayacak? Sınav süresi ne kadar? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını merak ediyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte 2024 ALES sınavına dair tüm merak edilenler...

ALES/2 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

ALES sınav yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.