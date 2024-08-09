‘Okul kayıtlarında ücret alınıyor’ iddiası

KAYIT dönemi başlarken, bazı okulların kayıt için ücret talep ettikleri iddia edildi. Kayıtlar MERNIS sistemi esas alınarak ailelerin oturdukları ev adresi baz alınarak e-Okul üzerinden yapılıyor. İddiaya göre otomatik kayıtlara rağmen okullar, velilerden yüksek bağış istemeye devam ediyor. Bağışlar farklı sebepler öne sürülerek toplanıyor. Bazı okullar A4 kağıt, tahta kalemi gibi kırtasiye ürünleri isterken bazıları da nakit para talep ediyor. Ücretler ve talepler ise okulların başarı durumu ve sosyal olanaklarına göre değişiyor. 1000 TL isteyen okul olduğu gibi bağış miktarı 150 Bin TL olan okullar da var. Velilerden bazılarının bu durumu CİMER'e şikayet ettiği de öğrenildi. Durum sosyal medyada da infiale sebep oldu.