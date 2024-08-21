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Haberler Yaşam

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti

HABER MERKEZİ
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti
GAZETECİ ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan dün hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gürdoğan'ın cenazesi öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek. Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi. Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.
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